Юніорська збірна України вийшла до фіналу міжнародного турніру в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На міжнародному турнірі в Будапешті юніорська збірна команда України з хокею здобула дві перемоги та вийшла до фіналу змагань, передає УНН з посиланням на ФХУ.
У першій зустрічі проти господарів (Угорщини) підопічні Олега Ігнатьєва обіграли опонентів з рахунком 4:1. Покером (4 забиті шайби) відзначився гравець “жовто-блакитних” Пересунько.
У другому протистоянні з українцями боролася юніорська команда Польщі. Зустріч завершилася з рахунком 5:3, а хет-трик реалізував Пересунько.
Відзначимо, що завдяки двом перемогам “жовто-блакитні” оформили дострокову путіку у фінал турніру.
Нагадаємо, що сьогодні команда О.Ігнатьєва та Олександра Федорова проведе свій третій матч на турнірі. Суперником “синьо-жовтих” стане чеська команда — празька “Спарта”.