Юношеская сборная Украины забила одиннадцать голов в матче отбора на ЧЕ-2019

“Сине-желтые” провели очередной матч в рамках отбора на чемпионат Европы. И если с Исландией наши юноши еле вырвали ничью, то с Гибралтаром не имели никаких проблем. В первом тайме украинцы забили четыре мяча, во втором — семь.

Наибольший вклад в победу сделал Георгий Судаков из “Шахтера”, который оформил хет-трик. По два мяча забили Владислав Ванат с “Динамо” и Эрик Шуранов из немецкого “Нюрнберга”. Также по одному голу в свой актив занесли “горняки” Данил Скорко, Эдвард Кобак, Даниил Гончарук и “динамовец” Виктор Близниченко.

В последнем туре сборная Украины U-17, поднявшаяся на первое место в квартете с 4-мя очками, сыграет против команды Боснии и Герцеговины.