Юнацька збірна України забила одинадцять голів у матчі відбору на ЧЄ-2019

“Синьо-жовті” провели черговий матч у рамках відбору на чемпіонат Європи. І якщо з Ісландією наші юнаки ледве вирвали нічию, то з Гібралтаром не мали жодних проблем. У першому таймі українці забили чотири м’ячі, у другому — сім.

Найбільший внесок у перемогу зробив Георгій Судаков із “Шахтаря”, який оформив хет-трик. По два м’ячі забили Владислав Ванат із “Динамо” та Ерік Шуранов із німецького “Нюрнберга”. Також по одному голу до свого активу занесли “гірники” Даніл Скорко, Едвард Кобак, Данило Гончарук та “динамівець” Віктор Блізніченко.

В останньому турі збірна України U-17, яка піднялася на перше місце у квартеті з 4-ма очками, зіграє проти команди Боснії і Герцеговини.