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Юлия Тимошенко начала большой предвыборный тур по Украине

Юлия Тимошенко начала большой предвыборный тур по Украине

Киев  •  УНН

 • 5199 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Во вторник, 5 февраля, Юлия Тимошенко собрала в Днепре многолюдный митинг. Встретиться с лидером "Батькивщины" пришли около 15 000 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Встречей с общиной родного города Юлия Тимошенко начала свой большой предвыборный тур по стране.

Выступая перед земляками, кандидат в Президенты Украины назвала 2019 решающим.

Она заявила, что идет побеждать и пообещала, что ее команда уже на следующий после выборов день начнет воплощение плана коренных изменений в интересах украинский.

Именно для этого вместе с командой лучших отечественных специалистов разработана стратегия развития страны - Новый курс. Он будет предусматривать изменения во всех сферах жизни общества.

Юлия Тимошенко заверила, что главной целью ее стратегии является создание условия для жизни и работы каждого украинского на родной земле.

Лидер "Батькивщины" отметила, что новая власть направит украинский газ на нужды населения и снизит его стоимость для граждан как минимум вдвое. Кандидат в президенты продемонстрировала платежки, которые ей передали возмущенные граждане. Она сообщила, что уже вскоре после победы на выборах, вернется на эту же площадь, чтобы отчитаться о сделанном и покажет новые квитанции.

"Когда я говорю, я точно знаю, что мы это сделаем", - заявила Юлия Тимошенко.

Но решение тарифной проблемы, по словам председателя партии, является не единственным из задач Нового курса. Чтобы увеличить зарплаты и пенсии, нужен развитие экономики, прежде всего малого и среднего предпринимательства. Для этого, отметила политик, будут снижены проценты по кредитам для начала нового дела и внедрена система микрокредитования.

Новый курс также предусматривает введение ипотечного кредитования без первого взноса и под 3-4% годовых, чтобы каждая молодая семья имела возможность приобрести жилье, увеличение помощи при рождении детей и внедрение медицинского страхования, чтобы гарантировать всем украинском доступно и качественное лечение.

Юлия Тимошенко также сказала, что ее самой большой мечтой является установление мира, и этот мир будет только победным. Крым и Донбасс были, есть и будут украинскими и обязательно вернутся в нашу страну, подчеркнула лидер "Батькивщины".

Поддержать кандидата в президенты Юлию Тимошенко пришел директор общества "Корпорация" Агро-Союз "Владимир Хоришко:" Сознательные аграрии Днепропетровщины с вами и за вас. Мы верим в вашу победу. Мы верим в Новый курс Украины. В ваши лице Украины получит достойного народного президента ". В знак уважения он вручил ей икону Ангела-Хранителя.

Украинские Национальные Новости

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