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Юлія Тимошенко розпочала великий передвиборний тур Україною

Юлія Тимошенко розпочала великий передвиборний тур Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. У вівторок, 5 лютого, Юлія Тимошенко зібрала у Дніпрі велелюдний мітинг. Зустрітися з лідером “Батьківщини” прийшло близько 15 тисяч людей, передає УНН із посиланням на прес-службу політсили.

Зустріччю з громадою рідного міста Юлія Тимошенко розпочала свій великий передвиборний тур країною.

Виступаючи перед земляками, кандидат у Президенти України назвала 2019 рік вирішальним.

Вона заявила, що йде перемагати і пообіцяла, що її команда вже наступного після виборів дня розпочне втілення плану докорінних змін в інтересах українців.

Саме для цього разом із командою найкращих вітчизняних фахівців розроблена стратегія розвитку країни — Новий курс. Він передбачатиме зміни у всіх сферах життя суспільства.

Юлія Тимошенко запевнила, що головною метою її стратегії є створення умови для життя та роботи кожного українця на рідній землі.

Лідер “Батьківщини” наголосила, що нова влада спрямує український газ на потреби населення і знизить його вартість для громадян щонайменше вдвічі. Кандидат у Президенти продемонструвала платіжки, які їй передали обурені громадяни. Вона повідомила, що вже невдовзі після перемоги на виборах, повернеться на цю саму площу, щоб прозвітувати про зроблене і покаже нові квитанції.

“Коли я це говорю, я точно знаю, що ми це зробимо”, — заявила Юлія Тимошенко.

Але вирішення тарифної проблеми, за словами Голови партії, є не єдиним із завдань Нового курсу. Щоб збільшити зарплати і пенсії, потрібний розвиток економіки, насамперед малого і середнього підприємництва. Для цього, зауважила політик, будуть знижені відсотки по кредитах для започаткування нової справи та запроваджена система мікрокредитування.

Новий курс також передбачає запровадження іпотечного кредитування без першого внеску та під 3-4% річних, щоб кожна молода сім’я мала можливість придбати житло, збільшення допомоги при народженні дітей та запровадження медичного страхування, щоб гарантувати усім українцям доступне та якісне лікування.

Юлія Тимошенко також сказала, що її найбільшою мрією є встановлення миру, і цей мир буде лише переможним. Крим і Донбас були, є і будуть українськими і обов’язково повернуться до нашої держави, наголосила лідер “Батьківщини”.

Підтримати кандидата у президенти Юлію Тимошенко прийшов директор товариства “Корпорація “Агро-Союз” Володимир Хорішко: “Свідомі аграрії Дніпропетровщини з вами і за вас. Ми віримо у вашу перемогу. Ми віримо у Новий курс України. У ваші особі Україна отримає гідного народного президента”. На знак пошани він вручив їй ікону Ангела-Охоронця.

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