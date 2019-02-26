Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента президента после расследования журналистов

"Мы считаем, что обнародованные журналистов-расследователей факты подпадают под статью 111 УК - государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Это содействие врагу, уничтожение украинской армии, содействие стране-оккупанту в восторге нашей страны является подсудным делом ", - отметила Председатель партии.

Она отметила, что собранные за несколько лет журналистов-расследователей доказательства беспрекословно доказывают - президент и его окружение за "Ленинскую кузницу" Порошенко контрабандно завозили в Украину запасные части из Российской Федерации, с "видкатами2 и по завышенным в 2-4 раза ценам. И эти испорченные части из страны-агрессора поставляли для украинских оборонных заводов и устанавливали на украинском военную технику.

"Этим подрывалась обороноспособность страны, разрушались применены против Российской Федерации санкции, и главное, что во главе этой пирамиды стоял действующий президент Петр Порошенко", - возмутилась Юлия Тимошенко.

Торговлей в крови под прикрытием патриотических лозунгов глава государства зарабатывал миллиарды гривен на горе нашего народа и уничтожал Украину, подчеркнула лидер фракции.

Юлия Тимошенко призвала "всех без исключения народных депутатов, которые имеют честь и совесть, поставить на место все организованные преступные группировки".