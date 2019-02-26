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Юлія Тимошенко оголосила про початок процедури імпічменту президента після розслідування журналістів

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. "Батьківщина" разом з іншими фракціями в парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-окупантом. Про це заявила з парламентської трибуни лідер фракції Юлія Тимошенко, коментуючи резонансне журналістське розслідування, яке засвідчило, що близьке оточення Петра Порошенка курувало розкрадання оборонної галузі, передає УНН з посиланням на прес-службу політика.

"Ми вважаємо, що оприлюднені журналістами-розслідувачами факти підпадають під статтю 111 ККУ – державна зрада, яка умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній і економічні безпеці України. Це сприяння ворогу, знищення української армії, сприяння країні-окупанту в захопленні нашої країни, що є підсудною справою", – наголосила Голова партії.

Вона зауважила, що зібрані за кілька років журналістами-розслідувачами докази беззаперечно доводять – президент та його оточення через "Ленінську кузню" Порошенка контрабандно завозили до України запасні частини з Російської Федерації, з "відкатами2 та за завищеними у 2-4 рази цінами. І ці зіпсовані частини із країни-агресора постачали для українських оборонних заводів і встановлювали на українську воєнну техніку.

"Цим підривалась обороноздатність країни, руйнувались застосовані проти Російської Федерації санкції, і головне, що на чолі цієї піраміди стояв чинний президент Петро Порошенко", – обурилася Юлія Тимошенко.

Торгівлею на крові під прикриттям патріотичних гасел глава держави заробляв мільярди гривень на горі нашого народу і нищив Україну, наголосила лідер фракції.

Юлія Тимошенко закликала "всіх без винятку народних депутатів, які мають честь і совість, поставити на місце всі організовані злочинні угрупування".

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