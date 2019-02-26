Юлія Тимошенко оголосила про початок процедури імпічменту президента після розслідування журналістів

КИЇВ. 26 лютого. УНН. "Батьківщина" разом з іншими фракціями в парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-окупантом. Про це заявила з парламентської трибуни лідер фракції Юлія Тимошенко, коментуючи резонансне журналістське розслідування, яке засвідчило, що близьке оточення Петра Порошенка курувало розкрадання оборонної галузі, передає УНН з посиланням на прес-службу політика.