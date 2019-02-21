Юлия Тимошенко: Мы создадим условия для инновационного развития

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61987 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82741 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130620 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130423 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129834 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125061 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160889 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117833 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145285 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Юлия Тимошенко: Мы создадим условия для инновационного развития

Юлия Тимошенко: Мы создадим условия для инновационного развития

Киев  •  УНН

 • 5898 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Новая власть создаст все условия для инновационного развития Украины. И тем самым поощрять появление новых рабочих мест и качественное экономический рост. Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с представителями ИТ сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати в Одессе, передает УНН.

Лидер "Батькивщины" отметила, что вместо того, чтобы бороться с оффшорами и коррупцией, власть Порошенко пытается "потрошить" перспективные отрасли отечественной экономики. Абсолютно недопустимыми Юлия Тимошенко назвала властные инициативы, которые фактически вводят "презумпцию виновности предпринимателя" и расширяют возможности чиновников заниматься вымогательством под видом проверок.

"Мы не допустим этого. Мы объединяем политические силы в парламенте и вне его, чтобы остановить эту вакханалию", - подчеркнула она.

Для стимулирования инновационного развития, убеждена Юлия Тимошенко, надо максимально облегчить условия ведения бизнеса - упростить налоги и сделать доступными кредиты под 3-4% годовых и на 5-7 лет. От кредитов под залог, больше напоминающие средневековья, надо переходить к страхованию кредитов.

Не менее важно снизить цену кредита и продлить его сроки. Именно в этом и заключается суть экономической стратегии новой власти, изложенной в Новом курсе Украины, отметила Председатель партии.

Представители ИТ-сообщества подарили Юлии Тимошенко сделанную на 3D принтере булаву, а также угостили кофе из чашки, также сделанной на принтере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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