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Юлія Тимошенко: Ми створимо умови для інноваційного розвитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Нова влада створить всі умови для інноваційного розвитку України. І тим самим заохочуватиме появу нових робочих місць і якісне економічне зростання. Про це Юлія Тимошенко сказала під час зустрічі з представниками ІТ- спільноти на першій в Україні та Східній Європі фабриці 3D-друку в Одесі, передає УНН. 

Лідер "Батьківщини" зауважила, що замість того, щоб боротися з офшорами і корупцією, влада Порошенка намагається "потрошити" перспективні галузі вітчизняної економіки. Абсолютно неприпустимими Юлія Тимошенко назвала владні ініціативи, які фактично запроваджують "презумпцію винуватості підприємця" і розширюють можливості чиновників займатися здирництвом під виглядом перевірок.

"Ми не допустимо цього. Ми об’єднуємо політичні сили в парламенті і поза ним, щоб зупинити цю вакханалію", – наголосила вона.

Для стимулювання інноваційного розвитку, переконана Юлія Тимошенко, треба максимально полегшити умови ведення бізнесу – спростити податки і зробити доступними кредити під 3-4% річних і на 5-7 років. Від кредитів під заставу, що більше нагадують середньовіччя, треба переходити до страхування кредитів.

Не менш важливо знизити ціну кредиту і подовжити його терміни. Саме в цьому і полягає суть економічної стратегії нової влади, викладеної у Новому курсі України, наголосила Голова партії.

Представники ІТ- спільноти подарували Юлії Тимошенко зроблену на 3D принтері булаву, а також пригостили кавою з чашки, також зробленої на принтері.

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