Юлія Тимошенко: Ми створимо умови для інноваційного розвитку

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Нова влада створить всі умови для інноваційного розвитку України. І тим самим заохочуватиме появу нових робочих місць і якісне економічне зростання. Про це Юлія Тимошенко сказала під час зустрічі з представниками ІТ- спільноти на першій в Україні та Східній Європі фабриці 3D-друку в Одесі, передає УНН.