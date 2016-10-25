Ю.Тандит рассказал, что будут обсуждать завтра в Минске

По словам советника главы СБУ, самое главное, что "уже обозначены три точки, по которым мы выполняем договоренности".

"Мы говорим о том, что будут отводится войска, и по трех населенных пунктах уже ведется работа, причем это была украинская инициатива. Пока принимаются решения на самом верху по инициативе политиков, мы реализуем этот план. Нам необходимо этот опыт, который у нас есть , двигать дальше и по другим населенным пунктам, что и будет реализовываться по "Минску". Уже часть делегации поехала ", - сообщил Ю.Тандит.

"Для меня важно заседание гуманитарной подгруппы, на которой будет решаться приоритетный вопрос - это освобождение заложников, это для нас очень важно, поэтому встречи в Минске, которые проходят как минимум каждые две недели, имеют для нас фундаментальное значение", - добавил он.

Напомним, 26 октября состоится встреча Трехсторонней контактной группы в Минске.