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Ю.Тандіт розповів, що будуть обговорювати завтра у Мінську

Ю.Тандіт розповів, що будуть обговорювати завтра у Мінську

Київ • УНН

 • 8189 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Завтра, 26 жовтня, у Мінську відбудеться засідання Контактної групи, перше після зустрічі у Берліні. Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.

За словами радника глави СБУ, найголовніше, що "вже позначені три точки, по яких ми виконуємо домовленості".

"Ми говоримо про те, що будуть відводиться війська, і по трьох населених пунктах уже ведеться робота, причому це була українська ініціатива. Поки приймаються рішення на самому верху за ініціативою політиків, ми реалізовуємо цей план. Нам необхідно цей досвід, який у нас є, рухати далі і по інших населених пунктах, що і буде реалізовуватися по "Мінську". Вже частина делегації поїхала", – повідомив Ю.Тандіт.

"Для мене важливе засідання гуманітарної підгрупи, на якій буде вирішуватися пріоритетне питання – це звільнення заручників, це для нас дуже важливо, тому зустрічі в Мінську, які проходять як мінімум кожні два тижні, мають для нас фундаментальне значення", – додав він.

Нагадаємо, 26 жовтня відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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