Ю.Луценко: считаю, что В.Новинский вернется в Украину

"Лично я считаю, что господин Новинский вернется в Украину, при этом я опираюсь на то, что он даже не будучи лишен депутатской неприкосновенности, участвовал во всех следственных действиях ... Новинскому будет обеспечена вся возможность защиты в судах. Обращаю ваше внимание, что мы требуем только лишение депутатской неприкосновенности, чтобы проанализировать его телефонные соединения, чтобы сделать с ним ряд других следственных действий и достаточно быстро передать дело в суд. Это не будет делом, которое растянется на долгое время ... Если Новинский будет прятаться, будем действовать согласно действующему законодательству - обращаться в Интерпол. В случае отказа - ждать 6 месяцев и осуждать его за другим действующим в Украине законодательством ", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, 3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал фотокопию представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.