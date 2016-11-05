Ю.Луценко: вважаю, що В.Новинський повернеться в Україну

"Особисто я вважаю, що пан Новинський повернеться в Україну, при цьому я спираюся на те, що він навіть не будучи позбавлений депутатської недоторканності, брав участь у всіх слідчих діях... Новинському буде забезпечена вся можливість захисту в судах. Звертаю вашу увагу, що ми вимагаємо тільки позбавлення депутатської недоторканності, щоб проаналізувати його телефонні з'єднання, щоб зробити з ним низку інших слідчих дій і досить швидко передати справу в суд. Це не буде справою, яка розтягнеться на тривалий час... Якщо Новинський буде ховатися, будемо діяти згідно з чинним законодавством - звертатися в Інтерпол. У разі відмови - чекати 6 місяців і засуджувати його за іншим чинним в Україні законодавством", - сказав Ю.Луценко.

Нагадаємо, 3 листопада генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив фотокопію подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.