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Ю.Луценко: надежды на соглашение с Бакулиным у меня небольшие

Ю.Луценко: надежды на соглашение с Бакулиным у меня небольшие

Киев  •  УНН

 • 8848 просмотра

Киив. 12 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK заявил о том, что надежды на то, что Бакулин пойдет на сделку со следствием, у него небольшие, сообщает УНН.

На вопрос ведущего, что может заставить Бакулина пойти на сделку со следствием, учитывая то обстоятельство, что он находится за пределами страны, генпрокурор ответил: “Во-первых, это желание свободного передвижения по миру и нежелание потерять активы, которые сейчас нам известны, а возможно неизвестны”.

В то же время, Луценко отметил, что больше надежд не на самого Бакулина, а на своих коллег за рубежом.

“Надежды на соглашение с Бакулиным у меня небольшие, скажу откровенно. Более надежд у меня на то, что наши коллеги из стран, где находятся банки со счетами на которые были переведены краденые средства, дадут нам ответ об их перемещения. У нас две задачи. Первое — установить лица, предположительно получили эти средства. Если это будет Бойко, Сидоренко или Федоров, мы будем действовать по закону. Второе — мы хотим арестовать на конечной остановке эти средства и конфисковать их в госбюджет. Такие две задачи стоят и я наиболее в них верю чем в вероятную сделку с Бакулиным”, — резюмировал Ю.Луценко.

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