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Ю. Луценко: сподівання на угоду з Бакуліним у мене невеликі

Ю. Луценко: сподівання на угоду з Бакуліним у мене невеликі

Київ • УНН

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КИІВ. 12 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу ZIK заявив про те, що сподівання на те, що Бакулін піде на угоду зі слідством, у нього невеликі, повідомляє УНН.

На запитання ведучого, що може змусити Бакуліна піти на угоду зі слідством, враховуючі ті обставини, що він перебуває поза межами країни, генпрокурор відповів: “По-перше, це бажання вільного пересування світом та небажання втратити активи, які зараз нам відомі, а можливо невідомі”.

У той же час, Ю. Луценко зазначив, що має більше сподівань не на самого Бакуліна, а на своїх колег за кордоном.

“Сподівання на угоду з Бакуліним у мене невеликі, скажу відверто. Більше сподівань у мене на те, що наші колеги з країн, де знаходяться банки з рахунками на які були переведені крадені кошти, дадуть нам відповідь про їх переміщення. У нас два завдання. Перше — встановити осіб, які ймовірно отримали ці кошти. Якщо це буде Бойко, Сидоренко або Федоров, ми будемо діяти згідно із законом. Друге — ми хочемо заарештувати на кінцевій зупинці ці кошти і конфіскувати їх у держбюджет. Таких два завдання стоїть і я найбільш у них вірю ніж у ймовірну угоду з Бакуліним”, — резюмував Ю.Луценко.

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