Ю.Гримчак не исключил, что правительство в ноябре может расширить список товаров для торговли с "ДНР" и "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Кабинет министров Украины может принять расширенный список товаров для торговли с оккупированными территориями в течение ноября. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил советник министра по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.
"Есть возможность того, что территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей будут уже не отдельными районами, а просто территориею Украины. Как только все согласятся, я думаю, что в течение месяца это будет сделано (узаконено постановление о новом списоке товаров, - ред.) ", - заявил Ю.Гримчак.
Он отметил, что обсуждение допуска украинской пищевой промышленности в Крым также будет означать начало реинтеграции Крыма.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с "ДНР" и "ЛНР".