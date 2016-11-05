Ю.Гримчак не исключил, что правительство в ноябре может расширить список товаров для торговли с "ДНР" и "ЛНР"

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15 марта, 19:03 • 115425 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167201 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138344 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113007 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105602 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101516 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Кабинет министров Украины может принять расширенный список товаров для торговли с оккупированными территориями в течение ноября. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил советник министра по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

"Есть возможность того, что территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей будут уже не отдельными районами, а просто   территориею Украины. Как только все согласятся, я думаю, что в течение месяца это будет сделано (узаконено постановление о новом списоке товаров, - ред.) ", - заявил Ю.Гримчак.

Он отметил, что обсуждение допуска украинской пищевой промышленности в Крым также будет означать начало реинтеграции Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с "ДНР" и "ЛНР".

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