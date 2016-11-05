Ю.Гримчак не исключил, что правительство в ноябре может расширить список товаров для торговли с "ДНР" и "ЛНР"

"Есть возможность того, что территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей будут уже не отдельными районами, а просто территориею Украины. Как только все согласятся, я думаю, что в течение месяца это будет сделано (узаконено постановление о новом списоке товаров, - ред.) ", - заявил Ю.Гримчак.

Он отметил, что обсуждение допуска украинской пищевой промышленности в Крым также будет означать начало реинтеграции Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с "ДНР" и "ЛНР".