Ю.Гримчак не виключив, що уряд у листопаді може розширити список товарів для торгівлі з "ДНР" і "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Кабінет міністрів України може затвердити розширений список товарів для торгівлі з окупованими територіями протягом листопада. Про це в ефірі "112 Україна" заявив радник міністра у справах окупованих території і тимчасово переміщених осіб України Юрій Гримчак.
"Є можливість того, що територія окремих районів Донецької та Луганської областей будуть вже не окремими районами, а просто територією України. Як тільки всі погодяться, я думаю, що протягом місяця це буде зроблено (узаконено постанову про новий список товарів, - ред.)", - заявив Ю.Гримчак.
Він зазначив, що обговорення допуску української харчової промисловості в Крим також буде означати початок реінтеграцію Криму.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін готує розширений список товарів для торгівлі з "ДНР" і "ЛНР".