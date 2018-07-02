Его убили страшным варварским способом: отец Ржавского рассказал детали убийства сына

“Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привёз туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова.

Я не могу проснуться и вернуться в свою жизнь, где все живы, а я, как отец, радуюсь успехам детей и внуков. Какими мелкими и не имеющими никакого значения сегодня кажутся обиды и размолвки и настолько важными минуты, проведённые вместе”, — написал он.

Ржавский рассказал о недавних совместных поездках и планах сына на ближайшее будущее.

“Я провожал его в аэропорт, ранним утром. Мы пришли заранее. Рядом с остановкой автобуса оказался автосалон КІА. Дима предложил подойти посмотреть не взирая на моросящий тёплый дождик. Он с интересом рассматривал через витрину, закрытого ещё салона автомобили, примеряясь к паркетнику для жены. Пришёл автобус. Мы обнялись на прощанье. Целуя его в щеку, я ощутил влагу. Конечно, это был дождь, но ощущение оказалось пророческим... После его отъезда, мы еще много и часто говорили по телефону, но это было наше последнее объятие...”, — отметил он.

Ржавский-старший знал об угрозах сыну, но тогда еще не представлял, насколько все серьезно.

В полиции тем временем убийство Дмитрия Ржавского расследуют не как убийство, а как самоубийство. Впрочем, обьяснить почему выбрана именна такая квалификация — не могут.

“Будет судебно-медицинская экспертиза, она установит причину смерти. Предварительно — самоубийство. Там изымают камеры видеонаблюдения, рассматривают все возможные варианты, как оно было на самом деле.

Когда будет завершена судебно-медицинская экспертиза, не могу сказать, это может быть и до двух недель”, — сообщила пресс-офицер Дарницкого райуправления столичного главка полиции Инна Гамалий.