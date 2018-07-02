Його вбили страшним варварським способом: батько Ржавського розповів деталі вбивства сина

"Наш старший син загинув. Його вбили страшним варварським способом. Він помирав днем ​​в калюжі крові на бетонній підлозі свого виробничого складу наодинці зі своїм убивцею. Він сам його привіз туди, як він думав, для розмови, сподіваючись, що своя територія буде якоюсь гарантією, що висловлені погрози тільки слова.

Я не можу прокинутися і повернутися в своє життя, де всі живі, а я як батько радію успіхам дітей і онуків. Якими дрібними і безглуздими сьогодні здаються образи і сварки і настільки важливими хвилини, проведені разом", - написав він.

Ржавський розповів про недавні спільні поїздки і плани сина на найближче майбутнє.

"Я проводжав його в аеропорт, рано вранці. Ми прийшли заздалегідь. Поруч із зупинкою автобуса виявився автосалон КІА. Діма запропонував підійти подивитися, незважаючи на дрібний теплий дощик. Він з цікавістю розглядав через вітрину закритого ще салону автомобілі, приміряючись до паркетника для дружини. Прийшов автобус. Ми обнялися на прощання. Цілуючи його в щоку, я відчув вологу. Звичайно, це був дощ, але відчуття виявилося пророчим... Після його від'їзду ми ще багато і часто говорили по телефону, але це були наші останні обійми...", - зазначив він.

Ржавський-старший знав про погрози синові, але тоді ще не уявляв, наскільки все серйозно.

У поліції тим часом вбивство Дмитра Ржавського розслідують не як вбивство, а як самогубство. Втім, пояснити чому обрана саме така кваліфікація - не можуть.

"Буде судово-медична експертиза, вона встановить причину смерті. Попередньо - самогубство. Там вилучають камери відеоспостереження, розглядають всі можливі варіанти, як воно було насправді.

Коли буде завершена судово-медична експертиза, не можу сказати, це може бути і до двох тижнів", - повідомила прес-офіцер Дарницького райуправління столичного главку поліції Інна Гамалій.