Евросоюз и Китай заключили соглашения в сфере торговли, инвестиций и регулирования

“Мы сегодня подробно обсудили двусторонние вопросы <...> и договорились вместе противодействовать протекционизму”, — отметил Ли Кэцян, выступая перед журналистами во время 20-го саммита Китай-ЕС.

По словам главы китайского правительства, КНР и Евросоюз продолжат способствовать многосторонним форматам международного торгово-экономического взаимодействия.

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Как отмечает издание, 20-й саммит Китай-ЕС посвящен обсуждению ключевых вопросов глобальной повестки дня, в числе которых состояние и возможности усиления китайско-европейского сотрудничества, меры по защите многосторонних механизмов и оказания содействия торговле, инвестициям, а также координация взаимных позиций в ответ на крупные международные вызовы. Предыдущий, 19-й по счету, саммит Китая и Евросоюза, состоялся в начале июня 2017 года в Бельгии. На нем было уделено внимание целого перечня тем, в частности, соблюдение Парижского соглашения по климату, нормализации обстановки на Корейском полуострове, устранения взаимных разногласий по торговле.