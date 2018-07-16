Євросоюз і Китай уклали домовленості в сфері торгівлі, інвестицій та митного регулювання

"Ми сьогодні детально обговорили двосторонні питання <...> і домовилися разом протидіяти протекціонізму", - зазначив Лі Кецян, виступаючи перед журналістами під час 20-го саміту Китай-ЄС.

За словами глави китайського уряду, КНР і Євросоюз продовжать сприяти багатостороннім форматам міжнародного торгово-економічної взаємодії.

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Як зазначає видання, 20-й саміт Китай-ЄС присвячений обговоренню ключових питань глобального порядку денного, в числі яких стан і можливості посилення китайсько-європейського співробітництва, заходи щодо захисту багатосторонніх механізмів і надання сприяння торгівлі, інвестиціям, а також координація взаємних позицій у відповідь на великі міжнародні виклики. Попередній, 19-й за рахунком, саміт Китаю і Євросоюзу, відбувся на початку червня 2017 року в Бельгії. На ньому було приділено увагу цілого переліку тем, зокрема, дотримання Паризької угоди щодо клімату, нормалізації обстановки на Корейському півострові, усунення взаємних розбіжностей із торгівлі.