Европейским министрам рассказали, как Россия блокирует обмен моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания Совета ЕС на уровне глав МИД сообщил коллегам, что Россия пытается заблокировать обмен моряками, задержанными ФСБ РФ у Керченского пролива. Об этом глава украинского МИД сообщил журналистам в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Важно, что сегодня, обсуждая Донбасс, я сообщил министрам, что, во-первых, РФ пытается заблокировать обмен, достаточно сознательно играя перед выборами, так же, как и заблокировать работу других групп на минской площадке", - сказал глава МИД Украины.
По словам Климкина, министры и так в общих чертах понимают эти вопросы, но сегодняшняя дискуссия все же была полезной по его мнению.
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.