Європейським міністрам розповіли, як Росія блокує обмін моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС повідомив колегам, що Росія намагається заблокувати обмін моряками, затриманими ФСБ РФ біля Керченської протоки. Про це глава українського МЗС повідомив журналістам у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
“Важливо, що сьогодні, обговорюючи Донбас, я повідомив міністрам, що, по-перше, РФ намагається заблокувати обмін, досить свідомо граючи перед виборами, так само, як і заблокувати роботу інших груп на мінському майданчику”, - сказав глава МЗС України.
За словами Клімкіна, міністри і так загально розуміють ці питання, але сьогоднішня дискусія все ж була корисною на його думку.
Нагадаємо, 25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені декілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.