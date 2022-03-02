Европейские телекоммуникационные компании предоставят бесплатные услуги для беженцев из Украины

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“Операторы имеют собственное желание делать все, что они могут. Сейчас у каждого из них есть специальная команда в компании, которая работает над ситуацией, чтобы увидеть, что можно сделать”, - сказал Стивен Тас, председатель исполнительного совета Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей (ETNO).

Типы мер, которые применяет единый оператор, отличаются в зависимости от страны, предлагаемых услуг и охвата рынка. Сейчас среди привлеченных компаний: Deutsche Telekom, Orange, Proximus, Vodafone, Telecom Italia, Telefónica, Proximus и Vivacom.

Также операторы связи работают над отменой платы за роуминг с Украиной. Однако, как они отмечают, реализация сложная, поскольку принимающие операторы должны согласиться на сделку.

Напомним

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