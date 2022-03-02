Европейские телекоммуникационные компании предоставят бесплатные услуги для беженцев из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 Марта. УНН. Европейские телекоммуникационные компании предоставят бесплатные услуги для беженцев с Украины, среди которых бесплатные международные звонки в Украину, предоставление SIM-карт беженцам, а также бесплатный Wi-Fi в лагерях для беженцев. Решение приняли на фоне нападения России на Украину, сообщает УНН со ссылкой на Euroaktiv.
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“Операторы имеют собственное желание делать все, что они могут. Сейчас у каждого из них есть специальная команда в компании, которая работает над ситуацией, чтобы увидеть, что можно сделать”, - сказал Стивен Тас, председатель исполнительного совета Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей (ETNO).
Типы мер, которые применяет единый оператор, отличаются в зависимости от страны, предлагаемых услуг и охвата рынка. Сейчас среди привлеченных компаний: Deutsche Telekom, Orange, Proximus, Vodafone, Telecom Italia, Telefónica, Proximus и Vivacom.
Также операторы связи работают над отменой платы за роуминг с Украиной. Однако, как они отмечают, реализация сложная, поскольку принимающие операторы должны согласиться на сделку.
Напомним
Авиакомпания Wizz Air даст 100 тысяч бесплатных билетов для беженцев с Украины.