Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тис безкоштовних квитків для біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тис безкоштовних квитків для біженців з України на близькомагістральних рейсах з деяких країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на акаунт у Twitter Wizz Air.
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"WIZZ прагне допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б воно не знаходилося. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на близькомагістральних рейсах, що вилітають із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії у березні", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з поточними подіями в Україні та закриттям повітряного простору Wizz Air має тимчасово призупинити всі польоти в країну та з країни.
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