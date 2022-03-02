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Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тис безкоштовних квитків для біженців з України

Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тис безкоштовних квитків для біженців з України

Київ • УНН

 • 194537 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тис безкоштовних квитків для біженців з України на близькомагістральних рейсах з деяких країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на акаунт у Twitter Wizz Air.

Цитата

"WIZZ прагне допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б воно не знаходилося. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на близькомагістральних рейсах, що вилітають із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії у березні", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з поточними подіями в Україні та закриттям повітряного простору Wizz Air має тимчасово призупинити всі польоти в країну та з країни.

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