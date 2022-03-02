Авиакомпания Wizz Air предоставит 100 тыс бесплатных билетов для беженцев из Украины

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"WIZZ стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы оно не находилось. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на ближнемагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", - говорится в сообщении.

В связи с текущими событиями в Украине и закрытием воздушного пространства Wizz Air временно приостановить все полеты в страну и из страны.

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США закрывает воздушное пространство страны для российских самолетов