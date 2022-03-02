Європейські телекомунікаційні компанії нададуть безкоштовні послуги для біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Європейські телекомунікаційні компанії нададуть безкоштовні послуги для біженців з України, серед яких безкоштовні міжнародні дзвінки в Україну, надання SIM-карт біженцям, а також безкоштовний Wi-Fi у таборах для біженців. Рішення ухвалили на тлі нападу Росії на Україну, повідомляє УНН з посиланням на Euroaktiv.
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“Оператори мають власне бажання робити все, що вони можуть. Зараз кожен з них має спеціальну команду у компанії, яка працює над ситуацією, щоб побачити, що можна зробити”, - сказав Стівен Тас, голова виконавчої ради Європейської асоціації операторів телекомунікаційних мереж (ETNO).
Типи заходів, які застосовує єдиний оператор, відрізняються залежно від країни, пропонованих послуг та охоплення ринку. Наразі серед залучених компаній: Deutsche Telekom, Orange, Proximus, Vodafone, Telecom Italia, Telefónica, Proximus і Vivacom.
Також оператори зв’язку працюють над скасуванням плати за роумінг з Україною. Проте, як вони зазначають, реалізація є складною, оскільки приймаючі оператори мають погодитися на угоду.
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