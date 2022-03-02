Європейські телекомунікаційні компанії нададуть безкоштовні послуги для біженців з України

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 27361 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 51129 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 66807 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 95352 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 104761 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 100019 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 123440 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165532 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177713 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215026 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 65501 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 84263 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 152622 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 208071 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 38789 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 208071 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 152622 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 278326 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 399009 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 652373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 21289 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 93763 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131740 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156919 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 177570 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Європейські телекомунікаційні компанії нададуть безкоштовні послуги для біженців з України

Європейські телекомунікаційні компанії нададуть безкоштовні послуги для біженців з України

Київ • УНН

 • 106539 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Європейські телекомунікаційні компанії нададуть безкоштовні послуги для біженців з України, серед яких безкоштовні міжнародні дзвінки в Україну, надання SIM-карт біженцям, а також безкоштовний Wi-Fi у таборах для біженців. Рішення ухвалили на тлі нападу Росії на Україну, повідомляє УНН з посиланням на Euroaktiv.

Цитата

“Оператори мають власне бажання робити все, що вони можуть. Зараз кожен з них має спеціальну команду у компанії, яка працює над ситуацією, щоб побачити, що можна зробити”, - сказав Стівен Тас, голова виконавчої ради Європейської асоціації операторів телекомунікаційних мереж (ETNO).

Типи заходів, які застосовує єдиний оператор, відрізняються залежно від країни, пропонованих послуг та охоплення ринку. Наразі серед залучених компаній: Deutsche Telekom, Orange, Proximus, Vodafone, Telecom Italia, Telefónica, Proximus і Vivacom.

Також оператори зв’язку працюють над скасуванням плати за роумінг з Україною. Проте, як вони зазначають, реалізація є складною, оскільки приймаючі оператори мають погодитися на угоду.

Нагадаємо

Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для біженців з України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68