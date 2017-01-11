Европейские политики попросили Д.Трампа не дружить с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Ряд европейских политиков обратилась с открытым письмом к новоизбранному президенту США Дональда Трампа. В опубликованном во вторник, 10 января, тексте в издании The Washington Post, представители политической элиты Северной и Центральной и Восточной Европы призывают его отказаться от новой "большой сделки" с Россией, передает УНН.
Называя себя "союзниками США", авторы обращения отмечают, что президент России Владимир Путин - не союзник Америке и не надежный международный партнер.
"Путин не стремится к величию Америки в отличие от европейцев, которые связаны с США общими ценностями и образом жизни", - указали они.
Подписанты также обвиняют главе РФ разрушения международной системы безопасности, установленной после "холодной войны".
В частности, считают они, дружба США с ним спровоцирует дестабилизацию ситуации в Европе и евроатлантическом пространстве, осложненную аннексией Крыма и агрессией против Украины. Взаимная приязнь Вашингтона и Москвы, убеждены адресанты станет плодородной почвой для экстремистов, олигархов и антизападных течений.
Среди подписавших письмо, шведский дипломат Карл Бильдт, экс-президент Эстонии Тоомас Хенрик Ильвес, польский политик Януш Онишкевич, экс-главы МИД Чехии и Польши Карел Шварценберг и Радослав Сикорский, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент Румынии Траян Бэсеску.