Європейські політики попросили Д.Трампа не дружити з В.Путіним

Називаючи себе “союзниками США”, автори звернення наголошують, що президент Росії Володимир Путін — не союзник Америці і не надійний міжнародний партнер.

“Путін не прагне до величі Америки на відміну від європейців, які пов’язані зі США спільними цінностями і способом життя”, — вказали вони.

Підписанти також закидають очільнику РФ руйнування міжнародної системи безпеки, встановленої після “холодної війни”.

Зокрема, вважають вони, дружба США з ним спровокує дестабілізацію ситуації в Європі та євроатлантичному просторі, ускладнену анексією Криму та агресією проти України. Взаємна приязнь Вашингтона і Москви, переконані адресанти, стане родючим ґрунтом для екстремістів, олігархів та антизахідних течій.

Серед тих, хто підписали лист, шведський дипломат Карл Більдт, екс-президент Естонії Тоомас Хенрік Ільвес, польський політик Януш Онишкевич, екс-голови МЗС Чехії та Польщі Карел Шварценберг і Радослав Сікорський, екс-президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга, екс-президент Румунії Траян Басеску.