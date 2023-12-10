Европейский Союз достиг соглашения о правилах, регулирующих использование искусственного интеллекта
Киев • УНН
ЕС согласовал правила использования ИИ, которые требуют прозрачности для общих систем ИИ и ограничивают биометрическое наблюдение в режиме реального времени со стороны правоохранительных органов до определенных обстоятельств.
Члены Европейского парламента, представители стран-членов ЕС и эксперты Европейской комиссии заключили соглашение по закону об искусственном интеллекте, сообщает TVN SA, пишет УНН.
Детали
8 декабря Европейский Союз достиг соглашения по правилам использования искусственного интеллекта. Отмечается, что во время дискуссии представители трех институтов пришли к согласию в вопросах прогнозируемого применения, распознавания лиц и использования ИИ правоохранительными органами.
Соглашение требует, чтобы основные модели, такие как ChatGPT и системы искусственного интеллекта общего назначения, соответствовали обязательствам по прозрачности перед выходом на рынок. К ним относятся: подготовка технической документации, соблюдение законодательства ЕС об авторском праве и распространение детального резюме содержимого, используемого во время обучения.
Отмечается, что правительства стран ЕС могут использовать биометрическое наблюдение в режиме реального времени только в общественных местах за жертвами определенных преступлений, чтобы предотвратить реальные, текущие или предполагаемые угрозы, такие как террористические атаки, и для поиска людей, подозреваемых в совершении самых серьезных преступлений.
Напомним
Группа ученых создала инструмент искусственного интеллекта, обучив его алгоритму отслеживания происхождения вина на основе химического анализа.
Ранее УНН сообщал, что Google обновил своего чат-бота Bard с моделью искусственного интеллекта Gemini, представив три версии: Ultra, Pro и Nano, чтобы повысить производительность на различных устройствах. Gemini Pro будет запущена первой, а впоследствии появится больше функций и языков.
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Европейский Союз достиг соглашения о правилах, регулирующих использование искусственного интеллекта
ЕС согласовал правила использования ИИ, которые требуют прозрачности для общих систем ИИ и ограничивают биометрическое наблюдение в режиме реального времени со стороны правоохранительных органов до определенных обстоятельств.
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