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Европейский Союз достиг соглашения о правилах, регулирующих использование искусственного интеллекта

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 14:27  •  18028 просмотра

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ЕС согласовал правила использования ИИ, которые требуют прозрачности для общих систем ИИ и ограничивают биометрическое наблюдение в режиме реального времени со стороны правоохранительных органов до определенных обстоятельств.

Члены Европейского парламента, представители стран-членов ЕС и эксперты Европейской комиссии заключили соглашение по закону об искусственном интеллекте, сообщает TVN SA, пишет УНН.

Детали

8 декабря Европейский Союз достиг соглашения по правилам использования искусственного интеллекта. Отмечается, что во время дискуссии представители трех институтов пришли к согласию в вопросах прогнозируемого применения, распознавания лиц и использования ИИ правоохранительными органами.

Соглашение требует, чтобы основные модели, такие как ChatGPT и системы искусственного интеллекта общего назначения, соответствовали обязательствам по прозрачности перед выходом на рынок. К ним относятся: подготовка технической документации, соблюдение законодательства ЕС об авторском праве и распространение детального резюме содержимого, используемого во время обучения.

Отмечается, что правительства стран ЕС могут использовать биометрическое наблюдение в режиме реального времени только в общественных местах за жертвами определенных преступлений, чтобы предотвратить реальные, текущие или предполагаемые угрозы, такие как террористические атаки, и для поиска людей, подозреваемых в совершении самых серьезных преступлений.

Напомним

Группа ученых создала инструмент искусственного интеллекта, обучив его алгоритму отслеживания происхождения вина на основе химического анализа.

Ранее УНН сообщал, что Google обновил своего чат-бота Bard с моделью искусственного интеллекта Gemini, представив три версии: Ultra, Pro и Nano, чтобы повысить производительность на различных устройствах. Gemini Pro будет запущена первой, а впоследствии появится больше функций и языков.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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European Union reaches agreement on rules governing the use of artificial intelligence
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