Европейский инвестиционный банк откроет региональный офис в Киеве
Киев • УНН
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откроет новый региональный офис в Киеве с целью усиления поддержки Украины и Восточной Европы.
Европейский инвестиционный банк объявил об открытии в Киеве нового регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы. Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ, передает УНН.
Детали
27 ноября президент ЕИБ Вернер Хойер и вице-президент Тереза Червинская посещают Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими чиновниками, а также для открытия регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с участием посла ЕС в Украине Катарины Матерновой и представителей украинских министерств
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Отмечается, что новое региональное представительство будет оказывать усиленную поддержку Украине и Восточной Европе в целом, сотрудничая и координируя работу с представительствами ЕИБ в Молдове и на Южном Кавказе (Тбилиси, Грузия).
Дополнение
Президент ЕИБ Вернер Хойер заявил, что этот визит свидетельствует о непоколебимой поддержке Украины западными партнерами.
С открытием нашего регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы в Киеве мы хотим подчеркнуть нашу усиленную преданность: сопровождать Украину на ее европейском пути
Вместе с тем вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, которая отвечает за операции банка в Украине заявила, что ЕИБ значительно увеличил свою активность в Украине с начала войны России, предоставив 1,7 млрд евро экстренной помощи при поддержке Европейской Комиссии.
Справочно
Европейский инвестиционный банк является одним из крупнейших кредиторов Украины. На сегодня портфолио проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом достигает более 7,3 млрд евро. Банк ЕС также предоставил кредитную линию в 4 млрд евро для поддержки интеграции беженцев из Украины в странах Евросоюза.
Напомним
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил, что выделяет 30 млн евро на проекты в пострадавшей от войны Украине.
Европейский инвестиционный банк откроет региональный офис в Киеве
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откроет новый региональный офис в Киеве с целью усиления поддержки Украины и Восточной Европы.
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