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Европарламент сегодня будет выбирать нового президента

Европарламент сегодня будет выбирать нового президента

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Евродепутаты во вторник будут выбирать нового президента Европейского парламента, чтобы заменить Мартина Шульца, который уходит в отставку после пяти лет пребывания в должности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинституции.

На пост претендуют семь кандидатов в первом туре голосования во вторник утром.

В случае, если президент не будет избран в ходе первого тура голосования, кандидатуры еще могут быть добавлены или отозваны перед каждым следующим туром голосования.

Выборы нового президента начнутся в 9:00 по местному времени (10:00 по Киеву) с выступления кандидатов, после чего состоятся четыре тайных голосования под председательством президента ЕП Мартина Шульца.

Кандидатами на пост нового главы ЕП является Элеонора Форенца (GUE / NGL, Италия), Жан Ламберт (Greens / EFA, Великобритания), Джанни Питтелла (S & D, Италия), Лаурентиу Ребега (ENF, Румыния), Хельга Стивенс (ECR, Бельгия ), Антонио Таяни (EPP, Италия), Ги Верхофстадт (ALDE, Бельгия).

Напомним, М.Шульц покинет пост главы ЕП ради участия в выборах в Германии в 2017 году.

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