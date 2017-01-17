Європарламент сьогодні обиратиме нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Євродепутати у вівторок будуть обирати нового президента Європейського парламенту, щоб замінити Мартіна Шульца, який йде у відставку після п'яти років перебування на посаді, передає УНН з посиланням на прес-службу євроінституції.
На посаду претендують сім кандидатів в першому турі голосування у вівторок вранці.
У випадку, якщо президент не буде обраний під час першого туру голосування, кандидатури ще можуть бути додані або відкликані перед кожним наступним туром голосування.
Вибори нового президента розпочнуться о 9:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом) з виступу кандидатів, після чого відбудуться чотири таємних голосування під головуванням президента ЄП Мартіна Шульца.
Кандидатами на посаду нового голови ЄП є Елеонора Форенца (GUE/NGL, Італія), Жан Ламберт (Greens/EFA, Велика Британія), Джанні Піттелла (S&D, Італія), Лаурентіу Ребега (ENF, Румунія), Хельга Стівенс (ECR, Бельгія), Антоніо Таяні (EPP, Італія), Гі Верхофстадт (ALDE, Бельгія).
Нагадаємо, М.Шульц покине посаду голови ЄП заради участі у виборах в Німеччині в 2017 році.