Европарламент начал процедуру лишения М.Ле Пен депутатского иммунитета

Просьба о снятии иммунитета с М.Ле Пен поступила в Европарламент от французского правосудия. Ходатайство получил комитет по правовым вопросам ЕП, сообщил президент Европарламента Антонио Таяни. М.Ле Пен подозревают в незаконном использовании бюджетных средств Евросоюза для оплаты труда партийных функционеров “Национального фронта”.

Напомним, по результатам голосования 23 апреля М.Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов во Франции, который состоится 7 мая. По окончательным итогам первого тура, центрист Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, а М.Ле Пен — 21,3%.