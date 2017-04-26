Європарламент розпочав процедуру позбавлення М.Ле Пен депутатського імунітету
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Європейський парламент сьогодні розпочав процедуру позбавлення депутатського імунітету європарламентаря та кандидата в президенти Франції від націоналістичної партії “Національний фронт” Марін Ле Пен. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Прохання про зняття імунітету з М.Ле Пен надійшло до Європарламенту від французького правосуддя. Клопотання отримав комітет із правових питань ЄП, повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні. М.Ле Пен підозрюють у незаконному використанні бюджетних коштів Євросоюзу для оплати праці партійних функціонерів “Національного фронту”.
Нагадаємо, за результатами голосування 23 квітня М.Ле Пен вийшла у другий тур президентських виборів у Франції, який відбудеться 7 травня. За остаточними підсумками першого туру, центрист Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, а М.Ле Пен — 21,3%.