Европарламент будет продолжать пристально следить за ситуацией на Востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Конфликт на Донбассе будет оставаться в фокусе внимания комитета по иностранным делам ЕС. Об этом заявил новоназначенный председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента, вице-президент Европейской народной партии Дэвид Макалистер во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает УНН со ссылкой на пресс- службу Кабмина.
Дэвид Макалистер заверил Иванну Климпуш-Цинцадзе в том, что конфликт на востоке Украины будет оставаться в фокусе внимания Комитета по иностранным делам ЕП. По его словам, на следующей пленарной неделе Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке.
Стороны согласились с необходимостью продолжения активной вовлеченности Европарламента к пониманию ситуации в Украине. В частности, отмечено важную роль ЕП в процессе предоставления нашей стране безвизового режима с ЕС, дополнительных торговых преференций, а также продолжение политической поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.
По приглашению вице-премьера Дэвид Макалистер посетит Украину в ближайшее время.
Как сообщал УНН, 6 февраля представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после завершения заседания Совета министров иностранных дел Содружества заявила, что Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины различными путями .