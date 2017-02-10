Європарламент продовжуватиме пильно стежити за ситуацією на Сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Конфлікт на Донбасі залишатиметься у фокусу уваги комітету із закордонних справ ЄС. Про це заявив новопризначений Голова Комітету із закордонних справ Європейського Парламенту, Віце-президент Європейської Народної Партії Девід Макалістер під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
Девід Макалістер запевнив Іванну Климпуш-Цинцадзе в тому, що конфлікт на Сході України буде залишатися у фокусі уваги Комітету із закордонних справ ЄП. За його словами, наступного пленарного тижня Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці.
Сторони погодилися з необхідністю продовження активної залученості Європарламенту до розуміння ситуації в Україні. Зокрема, наголошено на важливій ролі ЄП у процесі надання нашій державі безвізового режиму з ЄС, додаткових торговельних преференцій, а також продовження політичної підтримки України у протистоянні російській агресії.
На запрошення Віце-прем'єра Девід Макалістер відвідає Україну найближчим часом.
Як повідомляв УНН, 6 лютого представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після завершення засідання Ради міністрів закордонних справ співдружності заявила, що Євросоюз планує посилювати підтримку України різними шляхами.