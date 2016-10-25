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Европа ставит барьеры для выхода украинских товаров на свои рынки - Т.Кутовый

Европа ставит барьеры для выхода украинских товаров на свои рынки - Т.Кутовый

Киев • УНН

 • 6614 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Выходу украинской продукции на европейские рынки препятствует ее высокая конкуренция. Об этом в эфире ICTV заявил министр аграрной политики Тарас Кутовый, передает УНН.

Так, по словам министра, Европа ставит барьеры, чтобы не допустить украиснкого производителя на полки своих маркетов.

"Наша продукция в Европе слишком конкурентоспособна. Стоимость ее производства низкая, и Европа ставит максимум барьеров, чтобы ее туда не пустить. Там, где нам удается их подвинуть - мы это делаем, но есть сопротивление", - сказал Т.Кутовый.

При этом министр отметил, что украинская молочная продукция уже понемногу начала появляться на европейких рынках.

"Пусть это началось с сухого молока, но это дело идет. Есть ниши, которые не заполнены. Например, мед. (по нему, - ред.) на 6 тыс. тонн увеличены квоты", - добавил он.

Одним из барьеров, глава Минагрополитики назвал сертификацию украинских продуктов.

"Здесь нам надо работать, но это тоже регуляторный механизм, который Европа использует для уменьшения объемов продукции, которая может попасть на ее рынки", - добавил министр.

При этом, напомним, на сегодня ситуация с сертификацией зерна в Украине является критической, так как Государственную инспекцию сельского хозяйства ликвидировали, а новый орган не создан, поэтому фактически зерно произведенное в Украине в последнее время оказалось вне закона.

Также напомним, что в украинском зерне иностранцы находят нарушения стандартов качества.

"Но есть случаи, когда приезжает партия товара и уже развозится по торговым точкам в той стране, куда экспортировали, - ред.), а потом оказывается, что там какая-то случайная независимая организация взяла анализы и сказала, что там все не так. Тогда скандал ударяет по всей стране. И на определенный промежуток времени нам закрывают возможность экспорта этого товара. Такие случаи были... Я не хочу их называть. Однако, за последние полгода таких скандалов уже было несколько", - рассказал председатель ВО "Федерация работодателей АПК и продовольствия Украины" Вадим Бодаев.

По словам эксперта, если Украина стремится расширять свои рынки сбыта, то должна жестко контролировать качество.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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