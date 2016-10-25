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Європа ставить бар'єри до виходу українських товарів на свої ринки - Т.Кутовий

Європа ставить бар'єри до виходу українських товарів на свої ринки - Т.Кутовий

Київ • УНН

 • 6614 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Виходу українській продукції на європейські ринки перешкоджає її висока конкурентність. Про це в ефірі ICTV заявив міністр аграрної політики Тарас Кутовий, передає УНН.

Так, за словами чиновника, Європа стаить барєри, аби не допустити україснкого виробника на полиці своїх маркетів.

"Наша продукція в Європі занадто конкурентоспроможна. Вартість її виробництва низька, і Європа ставить максимум бар'єрів, щоб її туди не пустити. Там, де нам вдається їх посунути - ми це робимо, але є опір", - сказав Т. Кутовий.

При цьому міністр зазначив, що українська молочна продукція вже потроху почала з'являтися на европейких ринках.

"Нехай це почалося з сухого молока, але це справа йде. Є ніші, які не заповнені. Наприклад, мед. (По ньому, - ред..) на 6 тис. тонн збільшено квоти", - додав він.

Одним з бар'єрів ,глава Мінагрополітики назвав сертифікацію українських продуктів.

"Тут нам треба працювати, але це теж регуляторний механізм, який Європа використовує для зменшення обсягів продукції, яка може потрапити на її ринки", - додав міністр.

При цьому, нагадаємо, на сьогодні, ситуація із сертифікацією зерна в Україні є критичною, так як Державну інспекцію сільського господарства ліквідували, а нового органу не створено, тому фактично зерно вироблене в Україні останнім часом опинилося пози законом.

Також нагадємо, що в українському зерні іноземці знаходять порушення стандартів якості.

Але є випадки, коли приїздить партія товару і вже розвозиться по торговим точкам у тій країні (куди експортували, — ред.), а потім виявляється, що там якась випадкова незалежна організація взяла аналізи і сказала, що там все не так. Тоді скандал ударяє по всій країні. І на певний проміжок часу нам закривають можливість експорту цього товару. Такі випадки були... Я не хочу їх називати. Проте, за останні півроку таких скандалів уже було кілька”, — розповів голова ВО “Федерація роботодавців АПК та продовольства України” Вадим Бодаєв.

За словами експерта, якщо Україні прагне розширювати свої ринки збуту, то має жорстко контролювати якість.

Українські Національні Новини

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