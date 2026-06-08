Еврокомиссар Марта Кос посетила места российских ударов в Киеве

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос посетила места российских ударов в Киеве. Во время визита ей показали последствия массированной атаки 24 мая, которая унесла жизни мирных жителей и повлекла значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

По словам министра, делегация побывала в Шевченковском районе столицы, который стал одним из наиболее пострадавших во время российской атаки. В частности, осмотрели жилой дом на улице Дегтяревской, куда попала российская ракета Х-101.

"Именно здесь российская ракета Х-101 попала в жилой дом на улице Дегтяревской, унеся жизни трех человек. Еще более 20 жителей получили ранения", – сообщил Кулеба.

Также представители Украины и Европейского Союза посетили Лукьяновку, где в результате ракетных ударов были повреждены рынок, жилые дома и станция метро.

Министр отметил, что в ту ночь россия выпустила по Украине более 50 ракет и до 700 беспилотников различных типов. Только в Киеве повреждения зафиксировали на 66 локациях.

Во время встречи Кулеба рассказал еврокомиссару о поддержке граждан, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российских атак.

"Только в Шевченковском районе после последних атак подано на государственную программу еВосстановление (єВідновлення) более 700 заявлений о поврежденном жилье и около 30 – о полностью уничтоженном", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что для Украины важно демонстрировать международным партнерам не только масштабы разрушений, но и способность государства восстанавливаться даже в условиях постоянных атак.

"Для нас важно, чтобы наши партнеры видели не только масштабы разрушений, но и то, как Украина способна восстанавливаться даже в условиях ежедневных атак", – подчеркнул министр.

Он также поблагодарил Европейский Союз за поддержку Украины и лично Марту Кос за визит в Киев и внимание к потребностям украинских общин.

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