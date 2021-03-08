Еврокомиссия удивлена решением Бельгии продлить запрет на трансграничные поездки

Детали

“Мы были удивлены решением правительства Бельгии, о котором мы узнали из СМИ в пятницу”, — заявил он.

“Позиция Еврокомиссии остается прежней — все страны должны соблюдать принцип пропорциональности (своих карантинных мер). Мы призвали Бельгию отказаться от общего запрета на поездки и заменить его более целенаправленными мерами, которые должны гарантировать бесперебойное функционирование европейского рынка. Свобода перемещения — это фундаментальное право, и мы будем продолжать работать для его реализации”, — сказал Виганд. Он пообещал, что Еврокомиссия теперь изучит все меры, которые могут быть приняты, чтобы гарантировать свободу перемещений через бельгийскую границу.

Контекст

Эпидемическая ситуация в Бельгии с населением в 11,5 млн человек остается очень напряженной. С начала января в Бельгии отмечался рост количества новых случаев заражения коронавирусом, в последнюю неделю этот процесс несколько замедлился, сейчас в сутки в среднем выявляется 2,4 тыс. новых случаев, около 150 госпитализаций, свыше 25 летальных исходов. Всего в Бельгии с начала пандемии было зарегистрировано 785,9 тыс. случаев болезни, 22,3 тыс. смертей.

Согласно статистике ВОЗ — в Королевстве Бельгия 785 809 случаев болезни, 22 240 человек погибли.

В условиях крайне медленной вакцинации населения 5 марта правительство Бельгии в очередной раз продлило действие карантинных мер. Разрешение необязательных зарубежных поездок перенесено с 1 на 18 апреля. Открытие баров, ресторанов, клубов, общественных, спортивных и культурных заведений отложено как минимум до мая. Отмена комендантского часа пока вообще не рассматривается.

Нарушение карантинных мер в Бельгии карается штрафами от 250 евро.