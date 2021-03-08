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Єврокомісія здивована рішенням Бельгії продовжити заборону на транскордонні поїздки

Єврокомісія здивована рішенням Бельгії продовжити заборону на транскордонні поїздки

Київ • УНН

 • 15014 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Єврокомісія (ЄК) висловила здивування рішенням уряду Бельгії продовжити заборону на необов’язкові транскордонні поїздки до 18 квітня і має намір “вжити заходів”, щоб гарантувати свободу переміщення в ЄС. Про це заявив представник ЄК Крістіан Віганд в понеділок на брифінгу в Брюсселі, пише УНН.

Деталі

“Ми були здивовані рішенням уряду Бельгії, про який ми дізналися зі ЗМІ в п’ятницю”, — заявив він.

“Позиція Єврокомісії залишається незмінною — всі країни повинні дотримуватися принципу пропорційності (своїх карантинних заходів). Ми закликали Бельгію відмовитися від загальної заборони на поїздки і замінити її більш цілеспрямованими заходами, які повинні гарантувати безперебійне функціонування європейського ринку. Свобода пересування — це фундаментальне право, і ми будемо продовжувати працювати для його реалізації”, — сказав Віганд. Він пообіцяв, що Єврокомісія тепер вивчить всі заходи, які можуть бути прийняті, щоб гарантувати свободу переміщень через бельгійський кордон.

Контекст

Епідемічна ситуація в Бельгії з населенням в 11,5 млн осіб залишається дуже напруженою. З початку січня в Бельгії відзначалося зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом, в останній тиждень цей процес дещо уповільнився, зараз на добу в середньому виявляється 2,4 тис. нових випадків, близько 150 госпіталізацій, понад 25 летальних випадків. Всього в Бельгії з початку пандемії було зареєстровано 785,9 тис. випадків хвороби, 22,3 тис. смертей.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Королівстві Бельгія 785 809 випадків хвороби, 22 240 осіб загинули.

В умовах вкрай повільної вакцинації населення 5 березня уряд Бельгії в черговий раз продовжив дію карантинних заходів. Дозвіл необов’язкових зарубіжних поїздок перенесено з 1 на 18 квітня. Відкриття барів, ресторанів, клубів, громадських, спортивних та культурних закладів відкладено як мінімум до травня. Скасування комендантської години поки взагалі не розглядається.

Порушення карантинних заходів в Бельгії карається штрафами від 250 євро.

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