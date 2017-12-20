Еврокомиссия запустила процедуру против Польши из-за нарушения верховенства закона

Так, на заседании еврокомиссаров 20 декабря было принято решение о направлении в страны-члены ЕС заявления о нарушении верховенства закона в Польше. Таким образом еврокомиссары поддержали предложение вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманс.

Тиммерманс сослался на юридическую экспертизу ЕК, а также на отрицательное заключение Венецианской комиссии по реформе судебной системы в Польше и более ранних изменений в работе Конституционного суда Польши.

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Направив заявление в Европейский совет, Еврокомиссия перенесла ответственность на страны-члены ЕС. На ближайшем заседании заявление рассмотрят министры по европейским делам стран-членов.

Болгария, которая с января руководит работами в Брюсселе, примет решение о том, когда министры рассмотрят заявление - в январе или феврале. Констатировать нарушение верховенства закона в Польше можно по соглашению 22 государств ЕС и Европарламента.

В свою очередь пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинская заявила, что Польша готова к диалогу с Еврокомиссией по вопросу верховенства закона в Польше. Она также выразила убеждение, что Польше не грозят санкции Евросоюза.

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По ее словам, в Еврокомиссии нет оснований запускать процедуру проверки верховенства закона в Польше: "Оснований нет, поскольку как в законе о Верховном суде, так и в законе о Национальном совете судоустройства были введены изменения. Подчеркну, что нам не предъявляют никаких конкретных обвинений. При этом, безусловно, мы не позволяем себе относиться легкомысленно к сигналам со стороны Еврокомиссии".

Первый этап ст. 7 Договора о ЕС предусматривает направление в страны-члены ЕС заявления о нарушении верховенства закона в Польше. Вторая часть статьи предусматривает введение санкций, для чего необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.