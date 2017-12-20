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Єврокомісія запустила процедуру проти Польщі через порушення верховенства закону

Єврокомісія запустила процедуру проти Польщі через порушення верховенства закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Єврокомісари ухвалили рішення про направлення до країн-членів ЄС заяви про порушення верховенства закону в Польщі в зв'язку з реформою судів, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Так, на засіданні єврокомісарів 20 грудня було прийнято рішення про направлення до країн-членів ЄС заяви про порушення верховенства закону в Польщі. Таким чином єврокомісари підтримали пропозицію віце-голови Єврокомісії Франса Тіммерманса.

Тіммерманс послався на юридичну експертизу ЄК, а також на негативний висновок Венеціанської комісії щодо реформи судової системи в Польщі і більш ранніх змін в роботі Конституційного суду.

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Направивши заяву до Європейського рада, Єврокомісія перенесла відповідальність на країни-члени ЄС. На найближчому засіданні заяву розглянуть міністри з європейських справ країн-членів.

Болгарія, яка з січня керує роботами в Брюсселі, прийме рішення про те, коли міністри розглянуть заяву — в січні або лютому. Констатувати порушення верховенства закону в Польщі можна за згодою 22 держав ЄС і Європарламенту.

В свою чергу прес-секретар польського уряду Іоанна Копцінська заявила, що Польща готова до діалогу з Єврокомісією з питання верховенства закону в Польщі. Вона також висловила переконання, що Польщі не загрожують санкції Євросоюзу.

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За її словами, у Єврокомісії немає підстав запускати процедуру перевірки верховенства закону в Польщі: “Підстав немає, оскільки як в законі про Верховному суді, так і в законі про Національну раду судоустрою були введені зміни. Підкреслю, що нам не пред’являють жодних конкретних звинувачень. При цьому, безумовно, ми не дозволяємо собі ставитися легковажно до сигналів з боку Єврокомісії”.

Перший етап ст. 7 Договору про ЄС передбачає спрямування в країни-члени ЄС заяви про порушення верховенства закону в Польщі. Друга частина статті передбачає введення санкцій, для чого необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.

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