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Еврокомиссия ответила на ноту Украины по "Северному потоку-2"

Еврокомиссия ответила на ноту Украины по "Северному потоку-2"

Киев  •  УНН

 • 36050 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Европейская комиссия готова обсуждать и продолжать диалог с Украиной по вопросам, связанным с энергетикой. Так в ЕК ответили на ноту, направленную Киевом в Брюссель соглашения, которое США и Германия заключили по завершению строительства “Северного потока-2”, передает УНН.

Цитата

“Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе по вопросам энергетики. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях”, — сообщили в Еврокомиссии в ответ на вопрос о том, ответила ли Еврокомиссия на запрос Украины о проведении консультаций.

“Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. ЕС по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины. Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы”, — сообщили в ЕК.

Добавим

В конце июля Министерство иностранных дел Украины направило ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по завершению строительства “Северного потока-2”, относительно консультаций.

Позже Европейская комиссия подтвердила получение запроса от МИД о проведении срочных консультаций.

Контекст

21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода “Северный поток-2” в Европу, без введения дальнейших санкций США.

Позже США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Документ называется “Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей”.

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода “Северный поток-2” создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.

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