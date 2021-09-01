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Єврокомісія відповіла на ноту України по "Північному потоку-2"

Єврокомісія відповіла на ноту України по "Північному потоку-2"

Київ • УНН

 • 36058 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Європейська комісія готова обговорювати і продовжувати діалог з Україною з питань, пов’язаних з енергетикою. Так в ЄК відповіли на ноту, спрямовану Києвом в Брюссель угоди, яке США і Німеччина уклали із завершення будівництва “Північного потоку-2”, передає УНН.

Цитата

“Ми знаходимося в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі з питань енергетики. Ми з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їх прохання щодо консультації”, — повідомили в Єврокомісії у відповідь на питання про те, чи відповіла Єврокомісія на запит України про проведення консультацій.

“Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов’язаних з енергетикою. ЄС як і раніше надає велике значення енергетичній безпеці України. Ми як і раніше готові обговорити будь-які хвилюючі Україну питання”, — повідомили в ЄК.

Додамо

Наприкінці липня Міністерство закордонних справ України направило ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали із завершення будівництва “Північного потоку-2”, щодо консультацій.

Пізніше Європейська комісія підтвердила отримання запиту від МЗС про проведення термінових консультацій.

Контекст

21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди по будівництву російського газогону “Північний потік-2” в Європу, без введення подальших санкцій США.

Пізніше США і Німеччина оприлюднили спільну угоду про завершення будівництва “Північного потоку-2”, де обіцяють підтримку суверенітету і незалежності України. Документ називається “Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей”.

Після цього в спільній заяві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначили, що відмова від спроб зупинити запуск газопроводу “Північний потік-2” створив додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.

Українські Національні Новини

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