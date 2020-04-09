Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран до 15 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Еврокомиссия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции рекомендовала продлить запрет на въезд в Евросоюз из третьих стран до 15 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.
"Соответствующее решение каждая страна ЕС имеет право принимать сама. В то же время опыт показывает, что такие меры становятся эффективными, если все страны действуют согласованно на внешних границах Евросоюза", - говорится в заявлении Еврокомиссии. По мнению ведомства, 30 дней недостаточно для эффективной борьбы с пандемией коронавируса в Европе.
"Хотя мы видим обнадеживающие первые результаты, продолжение ограничения на поездки необходимо для снижения риска дальнейшего распространения болезни", - заявила вице-президента Еврокомиси Маргаритис Шинаса.
Предыдущий запрет на осуществление гражданами третьих стран поездок в ЕС, которые не являются крайне необходимыми, по рекомендации Еврокомиссии, был принят в середине марта сроком на 30 дней всеми странами ЕС, а также Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна и Исландии, входящих в так называемую "зону ЕС+".
Ограничения не распространяются на медперсонал, дипломатов и граждан стран ЕС, которые возвращаются домой. Также исключение сделали для людей, которые приезжают на работу через границу, и тех, кто транспортирует важные товары.
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