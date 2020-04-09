Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран до 15 мая

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Еврокомиссия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции рекомендовала продлить запрет на въезд в Евросоюз из третьих стран до 15 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.