Єврокомісія рекомендувала продовжити заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн до 15 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Єврокомісія в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції рекомендувала продовжити заборону на в'їзд до Євросоюзу з третіх країн до 15 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
"Відповідне рішення кожна країна ЄС має право ухвалювати сама. Водночас досвід показує, що такі заходи стають ефективними, якщо всі країни діють узгоджено на зовнішніх кордонах Євросоюзу", - йдеться в заяві Єврокомісії. На думку відомства, 30 днів недостатньо для ефективної боротьби з пандемією коронавірусу в Європі.
"Хоча ми бачимо обнадійливі перші результати, продовження обмеження на поїздки необхідно для зниження ризику подальшого поширення хвороби", - заявила віцепрезидента Єврокомісї Маргарітіс Шинаса.
Попередня заборона на здійснення громадянами третіх країн поїздок до ЄС, що не є вкрай необхідними, за рекомендацію Єврокомісії, була ухвалена в середині березня терміном на 30 днів всіма країнами ЄC, а також Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном та Ісландією, що входять до так званої "зони ЄС+".
Обмеження не поширюються на медперсонал, дипломатів і громадян країн ЄС, які повертаються додому. Також виняток зробили для людей, які доїжджають на роботу через кордон, та тих, хто транспортує важливі товари.
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