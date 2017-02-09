Еврокомиссия хочет заставить страны принимать беженцев

Ф.Тиммерманс пообещал внедрить систему наказаний за невыполнение квот уже в следующем месяце. Из 160 тыс. беженцев, которые должны были перераспределить по странам ЕС из Италии и Греции, было принято лишь 12 тыс.. Остальные остались в странах, в которые беженцы попали при пересечении границы с ЕС. Еврокомиссия предлагает наказывать страны, которые противятся соблюдения квот, особенно это касается восточной Европы.

Ранее Словакия и Венгрия выносили предложение чтобы страны которые не хотят принимать беженцев выделяли средства в общий фонд. Однако Германия и Франция выступили против такого предложения. По мнению политика, Тунис и Марокко должны превратиться из стран-транзитеров мигрантов в страны, которые принимают, подобно Турции.

Ранее глава фракции СДПГ в Бундестаге заявил, что Европейский Союз должен "вернуть себе контроль над миграционными процессами". По мнению политика, Тунис и Марокко должны превратиться из стран-транзитеров мигрантов в страны, которые принимают, подобно Турции.

Напомним, 7 февраля совет ЕС рекомендовал продолжить особый контроль в Шенгенской зоне.