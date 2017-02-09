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Еврокомиссия хочет заставить страны принимать беженцев

Киев • УНН

 • 9052 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Еврокомиссия пригрозила штрафами странам за непринятие беженцев. Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс раскритиковал страны ЕС за то, что те не выполняют взятые обязанности по распределению беженцев, передает УНН.

Еврокомиссия хочет заставить страны принимать беженцев

Ф.Тиммерманс пообещал внедрить систему наказаний за невыполнение квот уже в следующем месяце. Из 160 тыс. беженцев, которые должны были перераспределить по странам ЕС из Италии и Греции, было принято лишь 12 тыс.. Остальные остались в странах, в которые беженцы попали при пересечении границы с ЕС. Еврокомиссия предлагает наказывать страны, которые противятся соблюдения квот, особенно это касается восточной Европы.

Ранее Словакия и Венгрия выносили предложение чтобы страны которые не хотят принимать беженцев выделяли средства в общий фонд. Однако Германия и Франция выступили против такого предложения. По мнению политика, Тунис и Марокко должны превратиться из стран-транзитеров мигрантов в страны, которые принимают, подобно Турции.

Ранее глава фракции СДПГ в Бундестаге заявил, что Европейский Союз должен "вернуть себе контроль над миграционными процессами". По мнению политика, Тунис и Марокко должны превратиться из стран-транзитеров мигрантов в страны, которые принимают, подобно Турции.

Напомним, 7 февраля совет ЕС рекомендовал продолжить особый контроль в Шенгенской зоне.

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