Єврокомісія хоче змусити країни приймати біженців

Єврокомісія пропонує карати країни, які противляться дотримання квот, особливо це стосується східної Європи. З 160 тисяч біженців, яких повинні були перерозподілити по країнах ЄС з Італії та Греції, було прийнято лише 12 тисяч. Ф.Тиммерманс пообіцяв впровадити систему покарань за невиконання квот вже в наступному місяці.

Раніше глава фракції СДПН у Бундестазі заявив, що Європейський Союз має “повернути собі контроль над міграційними процесами”. На думку політика, Туніс і Марокко повинні перетворитися з країн-транзитерів мігрантів в країни, що їх приймають, подібно до Туреччини.

Крім того, раніше Словаччина та Угорщина виносили пропозицію аби країни котрі не хочуть приймати біженців виділяли кошти в загальний фонд. Однак Німеччина і Франція виступили проти такої пропозиції.

Нагадаємо, 7 лютого рада ЄС рекомендувала продовжити особливий контроль у Шенгенській зоні.