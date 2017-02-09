Єврокомісія хоче змусити країни приймати біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Віце-президент Єврокомісії Франц Тиммерманс розкритикував країни ЄС за те, що ті не виконують взяті обов’язки по розподілу біженців, та пригрозив штрафами країнам за неприйняття біженців, передає УНН з посиланням на Euractiv.
Єврокомісія пропонує карати країни, які противляться дотримання квот, особливо це стосується східної Європи. З 160 тисяч біженців, яких повинні були перерозподілити по країнах ЄС з Італії та Греції, було прийнято лише 12 тисяч. Ф.Тиммерманс пообіцяв впровадити систему покарань за невиконання квот вже в наступному місяці.
Раніше глава фракції СДПН у Бундестазі заявив, що Європейський Союз має “повернути собі контроль над міграційними процесами”. На думку політика, Туніс і Марокко повинні перетворитися з країн-транзитерів мігрантів в країни, що їх приймають, подібно до Туреччини.
Крім того, раніше Словаччина та Угорщина виносили пропозицію аби країни котрі не хочуть приймати біженців виділяли кошти в загальний фонд. Однак Німеччина і Франція виступили проти такої пропозиції.
Нагадаємо, 7 лютого рада ЄС рекомендувала продовжити особливий контроль у Шенгенській зоні.